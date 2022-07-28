Ким Чен Ын: КНДР готова немедленно мобилизовать ядерные силы сдерживания

Глава КНДР Ким Чен Ын утверждает, что его страна готова в любой момент привести ядерные силы сдерживания в повышенную боевую готовность.

В ночь на 28 июля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что войска КНДР готовы при необходимости прямо сейчас привести ядерные силы сдерживания условного противника в состояние повышенной боевой готовности, мобилизовав всю систему ядерного оружия в государстве.

Примечательно, что после начала российской специальной военной операции в Украине США хотели ввести дополнительные санкции против КНДР за их новые ракетные испытания, однако Россия заблокировала данную американскую резолюцию на Совбезе ООН. После этого Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР.