Ким Чен Ын: КНДР готова немедленно мобилизовать ядерные силы сдерживания
Глава КНДР Ким Чен Ын утверждает, что его страна готова в любой момент привести ядерные силы сдерживания в повышенную боевую готовность.
В ночь на 28 июля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что войска КНДР готовы при необходимости прямо сейчас привести ядерные силы сдерживания условного противника в состояние повышенной боевой готовности, мобилизовав всю систему ядерного оружия в государстве.
Примечательно, что после начала российской специальной военной операции в Украине США хотели ввести дополнительные санкции против КНДР за их новые ракетные испытания, однако Россия заблокировала данную американскую резолюцию на Совбезе ООН. После этого Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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