Гососвет Франции временно приостановил запрет на название «стейк» для растительных продуктов

Государственный совет удовлетворил запрос ассоциации, направленный на приостановку действия указа, запрещающего применение названий мясных блюд, к продуктам из растений.

Указ должен запретить с 1 октября названия «стейк», «бекон» или другие названия, связанные с мясом, для продуктов, изготовленных из растительных белков.

В отказе от применения номенклатуры  мясной промышленности к производству из растительного сырья высший административный суд удовлетворил требования ассоциации Protéines France о соблюдении  достоинства. 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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