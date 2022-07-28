Гососвет Франции временно приостановил запрет на название «стейк» для растительных продуктов
Государственный совет удовлетворил запрос ассоциации, направленный на приостановку действия указа, запрещающего применение названий мясных блюд, к продуктам из растений.
Указ должен запретить с 1 октября названия «стейк», «бекон» или другие названия, связанные с мясом, для продуктов, изготовленных из растительных белков.
В отказе от применения номенклатуры мясной промышленности к производству из растительного сырья высший административный суд удовлетворил требования ассоциации Protéines France о соблюдении достоинства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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