Гососвет Франции временно приостановил запрет на название «стейк» для растительных продуктов

Государственный совет удовлетворил запрос ассоциации, направленный на приостановку действия указа, запрещающего применение названий мясных блюд, к продуктам из растений.

Указ должен запретить с 1 октября названия «стейк», «бекон» или другие названия, связанные с мясом, для продуктов, изготовленных из растительных белков.

В отказе от применения номенклатуры мясной промышленности к производству из растительного сырья высший административный суд удовлетворил требования ассоциации Protéines France о соблюдении достоинства.