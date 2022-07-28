НПО: Человечество съело все, что планета может произвести за год

Global Footprint Network и WWF предупреждают, что до конца года наше потребление будет состоять из «поедания природного капитала планеты».

В четверг, 28 июля, человечество потребит все, что планета может произвести за один год и остаток года оно проживет в кредит, предупредили неправительственные организации Global Footprint Network и WWF.

«В течение оставшихся 156 дней (до конца года) наше потребление возобновляемых ресурсов будет состоять из поедания природного капитала планеты» , — заявила Летиция Мэйлхес из Global Footprint Network.

При этом даже не учитываются потребности других видов, живущих на Земле.

«Мы также должны оставить место для дикого мира», — добавляет она, перерасход происходит, когда давление человека превышает регенеративные возможности природных экосистем.

Основываясь на научных рекомендациях, они выступают за сокращение потребления мяса в богатых странах. «Если бы мы могли сократить потребление мяса наполовину, мы могли бы отодвинуть дату перерасхода на 17 дней», — утверждает Летиция Майес. «Ограничение пищевых отходов позволило бы отодвинуть дату на 13 дней, что немаловажно», — добавляет она, в то время как в мире выбрасывается треть продуктов питания.