После землетрясения на Филиппинах произошли сотни повторных толчков

Сотни повторных толчков от сильного землетрясения в среду потрясли Филиппины за одну ночь, заставив жителей спать на улице.

Подземные толчки происходят почти каждые 15-20 минут со вчерашнего дня», — рассказал Реджи Толентино, владелец ресторана в Бангеде, столице региона.

«Многие спали прошлой ночью на улице», — добавил он.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший прибыл в провинцию в четверг утром, чтобы оценить ущерб, сообщает телеканал президентского дворца, которое транслировало его встречу с местными властями в прямом эфире на Facebook.

По данным местного сейсмологического агентства, с момента основного землетрясения было зарегистрировано более 800 афтершоков, в том числе 24 достаточно сильных.

В Абре, который наиболее пострадал от землетрясения, ущерб был максимальным, заявил AFP начальник полиции полковник Мали Кула.

«У нас не так много людей в местах эвакуации, хотя многие люди остаются на улицах из-за подземных толчков », — сказал Кула.

В городе Виган, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО и популярном туристическом месте в провинции Илокос-Сур, были повреждены многовековые постройки, построенные в период испанской колонизации.

В общей сложности в провинции пострадало 460 зданий, в том числе историческая колокольня Бантай, популярная туристическая достопримечательность, которая частично обрушилась, сообщил Teleradio губернатор провинции Джеремиас Сингсон.

«Наша индустрия туризма и владельцы малого бизнеса действительно пострадали», — сказал Джеремиас Сингсон.

Филиппины регулярно страдают от землетрясений из-за своего положения на «Огненном кольце», дуге интенсивной сейсмической активности, которая окружает Тихий океан через Японию и Юго-Восточную Азию. Землетрясение в среду стало самым сильным в этой стране за несколько лет.