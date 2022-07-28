Casino увеличило чистый убыток до 259 миллионов евро в первом полугодии

Группа Casino находится в плохом финансовом состоянии из-за затрат на реструктуризацию, сообщает опрошенных Bloomberg.

Группа распространения казино  увеличила чистый убыток на 24,5% в первом полугодии до 259 млн евро (доля группы) против 208 млн евро в предыдущем году, несмотря на увеличение оборота, превысившего ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Продажи группы (без учета налогов) за этот период составили 15,9 млрд евро против 14,48 млрд годом ранее, в частности, благодаря возвращению туристов в парижский регион, где группа прочно обосновалась.

Чистый результат снизился, в частности, из-за « расходов на реструктуризацию » в Латинской Америке и в меньшей степени во Франции, сообщила группа в четверг.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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