Casino увеличило чистый убыток до 259 миллионов евро в первом полугодии
Группа Casino находится в плохом финансовом состоянии из-за затрат на реструктуризацию, сообщает опрошенных Bloomberg.
Группа распространения казино увеличила чистый убыток на 24,5% в первом полугодии до 259 млн евро (доля группы) против 208 млн евро в предыдущем году, несмотря на увеличение оборота, превысившего ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg.
Продажи группы (без учета налогов) за этот период составили 15,9 млрд евро против 14,48 млрд годом ранее, в частности, благодаря возвращению туристов в парижский регион, где группа прочно обосновалась.
Чистый результат снизился, в частности, из-за « расходов на реструктуризацию » в Латинской Америке и в меньшей степени во Франции, сообщила группа в четверг.
Опубликовано: Тарас Медведев
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