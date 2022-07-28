Результаты вскрытия Юрия Шатунова озвучены

Директор покойного певца Аркадий Кудряшов обнародовал результаты вскрытия кумира поколений.

Экс-продюсер покойного Юрия Шатунова Андрей Разин убеждает окружающих, что артист имел проблемы с сердцем, а его команда не уберегла его.

Директор исполнителя Аркадий Куряшов поведал общественности результаты вскрытия артиста. Бывший сотрудник музыканта утверждает, что давних проблем с сердцем у звезды отечественной сцены не было.

При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая - максимум, год-полтора. Врожденного ничего не было. А в армию он не пошел, потому что у него была язва. Разин сочиняет, что у Юры было сердце больное.

Кудряшов рассказал, что Шатунов проходил регулярное обследование ещё с детства, а в 1992 году певцу пришлось лечь в больницу. Однако причиной госпитализации было не сердце, а желудок.

На Новый год ему стало плохо с желудком. Открылась рвота. Я перепугался. Мы были в Сочи. Я хватаю его и везу в Москву. Здесь нас устроили в ЦКБ. Стали обследовать - врач сказал, что у Юры язва с пятикопеечную монету. Он лежал три месяца в больнице. Чуть с ума там, бедный, не сошел! Врачи сказали: вовремя успели. Еще бы чуть-чуть и все!

По поводу Разина Кудряшов считает, что тот всегда завидовал Шатунову и постоянно его чем-то шантажировал.

Мы его терпели, не скандалили. А потом он заявил: "Я вам категорически запрещаю петь песни ("Ласкового мая"). Вы теперь мне должны деньги за них платить!". И за два дня мы узнаем, что он втихаря суд хотел провести… Тут уже мы нашли адвоката. Все судебные разборки Разин устроил. Он говорит, что любит Юру! Да он его ненавидит! Терпеть не может!

Разин же рассказывает, что Юрия не взяли в армию именно из-за проблем с сердцем. Продюсер будто бы переживал за артиста, советуя ему завязать с курением, но тот отказался.