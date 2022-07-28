Зеленский назначил Костина генпрокурором Украины
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Андрея Костина генпрокурором Украины.
Украинский лидер Владимир Зеленский 28 июля подписал указ о назначении депутата от президентской партии «Слуга народа» Андрея Костина главой Генпрокуратуры Украины.
В среду, 27 июля, Верховная рада Украины выступила за назначение Костина, руководителя правового комитета нижней палаты парламента, новым генеральным прокурором.
Указ Зеленского был опубликован на сайте президента Украины.
Ранее Владимир Зеленский уволил Генерального прокурора Ирину Венедиктову за частые случаи госизмен среди сотрудников прокуратуры.
Обязанности генпрокурора временно исполнял Алексей Симоненко.
Также был уволен руководитель СБУ Иван Баканов по той же причине, что и Венедиктова.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава ВС США Ричард высоко оценил российскую ракету «Сармат»
Вышла на связь: после слухов о рецидиве онкологии Лайма Вайкуле впервые заявила о себе
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Андрей Марочко: Украина отправляет военных психологов в зону проведения спецоперации
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров