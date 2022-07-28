20 пособников ВСУ задержали в ходе контртеррористической операции в Херсонской и Запорожской областях

Российские Вооруженные силы объявили в четверг (28 июля) об аресте около 20 «пособников» украинской армии в Херсонской и Запорожской областях.

Росгвардия задержала «в Херсонской и Запорожской областях 21 пособника ВСУ», говорится в сообщении Херсонской оккупационной администрации в Telegram.

По информации телеграм-каналов молодые люди координировались со стороны спецслужб Украины и Запада и собирали информацию о расположении российских военных на территории подконтрольной РФ.

Сведения продавали, по словам задержанных, за небольшое вознаграждение, одна информация оценивалась в районе тысячи российских рублей.

Затем по указанным объектам проводилась сверка разведданных, и наносились удары артиллерией и РСЗО ВСУ.