20 пособников ВСУ задержали в ходе контртеррористической операции в Херсонской и Запорожской областях
Российские Вооруженные силы объявили в четверг (28 июля) об аресте около 20 «пособников» украинской армии в Херсонской и Запорожской областях.
Росгвардия задержала «в Херсонской и Запорожской областях 21 пособника ВСУ», говорится в сообщении Херсонской оккупационной администрации в Telegram.
По информации телеграм-каналов молодые люди координировались со стороны спецслужб Украины и Запада и собирали информацию о расположении российских военных на территории подконтрольной РФ.
Сведения продавали, по словам задержанных, за небольшое вознаграждение, одна информация оценивалась в районе тысячи российских рублей.
Затем по указанным объектам проводилась сверка разведданных, и наносились удары артиллерией и РСЗО ВСУ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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