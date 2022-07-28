Вице-премьер Молдавии Спыну называл «Газпром» ненадежным поставщиком

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что российская государственная корпорация «Газпром» в последнее время стала ненадежным поставщиком газа.

Андрей Спыну отметил, что «Газпром» не может подтвердить поставку необходимых объемов «голубого топлива» как в Молдавию, так и в другие страны Европы. При такой системе поставок называть российскую корпорацию надежным поставщиком нельзя.

Молдавский вице-премьер отметил, что у правительства есть контракт с «Газпромом», но российская сторона не отвечает, сможет ли обеспечить необходимый объем поставок газа в страну. Он подчеркнул, что Молдавия получает 70% электроэнергии от конденсационной электростанции, которая работает на российском газе.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что из-за кризиса страна столкнулась с серьезным ростом цен на энергоносители, в частности — на газ для бытовых потребителей. Стоимость газа выросла в шесть раз.

«Газпром» сообщил, что сократил поставки газа в европейский регион из-за задержки передачи турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта и обслуживания в Канаде.