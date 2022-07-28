В Мали в ходе нападения на блокпосты убито около 70 человек

Террористы атаковали два военных поста в кризисном западноафриканском государстве Мали в среду и четверг.

По словам военных, в ходе последовавших за этим боев за ночь в общей сложности было убито 15 солдат, трое мирных жителей и 48 экстремистов. По меньшей мере, 25 военнослужащих получили ранения, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

По данным армии, теракты произошли рано утром в городах Соколо и Калумба в центре страны. Еще одно нападение на пост в городе Севаре было предотвращено, говорится в сообщении.

Три машины нападавших были уничтожены. Кроме того, конфискована военная техника, принадлежащая террористам, сообщил военный генштаб.

Неделю назад подозреваемые экстремисты уже атаковали базу за пределами столицы Бамако.

Мали, где проживает около 20 миллионов человек, с 2012 года пережила три военных переворота и считается крайне нестабильной политически страной. После последнего переворота в мае 2021 года страной руководит переходное военное правительство. Исламистские террористические группировки уже много лет беспокоят охваченное кризисом государство.

Бундесвер по-прежнему участвует в миротворческой миссии ООН MINUSMA в Мали. Напряженность между правительством в Бамако, миротворческой миссией ООН и государствами-участниками в последнее время значительно возросла. Египет пока приостановил свое участие в миссии ООН.