Андрей Марочко: Украина отправляет военных психологов в зону проведения спецоперации

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что киевские власти направляют военных психологов в зону проведения специальной военной операции.

Андрей Марочко отметил, что разведка ЛНР располагает достоверной информацией о появлении психологов со стороны Украины в зоне проведения специальной военной операции. Цель их присутствия — выявление пророссийски настроенных граждан.

Офицер считает, что командование ВСУ направило в зону спецоперации России в Украине большую группу военных психологов, а в их задачи входит не только психологическое сопровождение военнослужащих, но и работа с местным населением.

Марочко подчеркнул, что главная цель не просто выявление пророссийски настроенных украинцев, а формирование русофобских убеждений у тех, кто остался в зоне проведения специальной военной операции и отказывается покидать свои дома.

Ранее стало известно, что правительство Украины разрабатывает проект закона, который предусматривает уголовную ответственность за получение гражданство РФ (российского паспорта). Получившим российское гражданство украинцам может грозить до 15 лет лишения свободы, если законопроект будет принят Верховной Радой.