В Новой Зеландии неизвестные угрожали взорвать десятки школ
В четверг, 28 июля, более десятка новозеландских школ получили угрозы о заложенных взрывных устройствах.
Большинство школ были закрыты или эвакуированы. Власти осуждают кибератаку, организованную из-за границы.
Тейлор-Патель, президент Федерации директоров школ Новой Зеландии, сообщила радио RNZ, что это был «кибербот из-за рубежа».
В заявлении полиции Новой Зеландии говорится, что они «не верят в угрозу безопасности». Эта новая волна угроз пришла через 24 часа после ложных звонков в среду, направленных против четырех новозеландских школ в Вайкато, Темзе и Гисборне.
Командующий округом Тасман Саймон Фелтем рассказал, что они допрашивали «двух молодых людей» об угрозе женскому колледжу Мальборо. В обозначенных школах взрывных устройств обнаружено не было.
Школы в Новой Зеландии и Австралии ранее подвергались угрозам взрыва в 2016 году. В 2018 году израильский американец был приговорен израильским судом к 10 годам тюремного заключения за рассылку около 2000 ложных заявлений о минировании в Северной Америке, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии и Дании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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