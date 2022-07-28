Экономист Григорьев: рост ключевой ставки США никак не скажется на России

Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявил, что повышение базовой процентной ставки США никак не скажется на России и российской национальной валюте.

Владимир Григорьев отметил, что после начала специальной военной операции в Украине, российская экономика изменила участие в глобальных процессах. При этом повышение ключевой ставки США негативно скажется на других участниках рынка.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов до уровня 2,25%-2,5% годовых. Регулятор заявил, что этот шаг замедлит инфляцию, достигнувшую по итогам мая рекорда за последние 40 лет.

Григорьев указал, что современная экономика носит глобальный характер, поэтому страны с большим капиталом американской валюты очень зависят от процентной ставки США (теперь им будет не так выгодно брать долги, но выгоднее вкладывать в акции и облигации).

При этом российское участие в мировой экономики серьезно изменилось и сегодня носит другой характер, чем за полгода до этого. Иностранных инвесторов, которые вкладываются в российские бумаги, практически нет, а значит нет и притока иностранной валюты. Если иностранной валюты нет, то влияние ставки ФРС США никак не скажется на российской экономике.