Экономист Григорьев: рост ключевой ставки США никак не скажется на России
Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявил, что повышение базовой процентной ставки США никак не скажется на России и российской национальной валюте.
Владимир Григорьев отметил, что после начала специальной военной операции в Украине, российская экономика изменила участие в глобальных процессах. При этом повышение ключевой ставки США негативно скажется на других участниках рынка.
Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов до уровня 2,25%-2,5% годовых. Регулятор заявил, что этот шаг замедлит инфляцию, достигнувшую по итогам мая рекорда за последние 40 лет.
Григорьев указал, что современная экономика носит глобальный характер, поэтому страны с большим капиталом американской валюты очень зависят от процентной ставки США (теперь им будет не так выгодно брать долги, но выгоднее вкладывать в акции и облигации).
При этом российское участие в мировой экономики серьезно изменилось и сегодня носит другой характер, чем за полгода до этого. Иностранных инвесторов, которые вкладываются в российские бумаги, практически нет, а значит нет и притока иностранной валюты. Если иностранной валюты нет, то влияние ставки ФРС США никак не скажется на российской экономике.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пушилин: пришло время освобождать русские города Киев и Одессу
В Китае бывшего полицейского разыскивают за тройное убийство, его поимку оценили в $15 тыс.
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров
Reuters: Египет разорвал договор на экспорт 240 тысяч тонн пшеницы с Украины
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза