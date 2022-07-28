Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс вышла замуж за финансиста
Бывшая вокалистка группы "Ленинград" Алиса Вокс сообщила, что тайно сочеталась узами брака с финансистом
Экс-солистка известного в России музыкального коллектива "Ленинград" Алиса Вокс сообщила о том, что в тайне от общественности вышла замуж. Этой информацией 35-летняя артистка поделилась в своих соцсетях.
Молодая женщина и ее жених сочетались узами брака буквально на днях, после чего знаменитость опубликовала фотографии с праздника на своей личной странице.
Под снимками бывшая участница "Ленинграда" написала:
Больше не Кондратьева! Праздников в моей жизни хватает, поэтому сегодня только вдвоем! Люблю!
О возлюбленном знаменитости информация фактически отсутствует. Известно только, что зовут жениха Сергей Свитанский, а работает он финансистом.
Примечательно, что влюблённые хотели пожениться еще в начале текущего года, но радостное событие пришлось перенести, так как затянулось судебное разбирательство по разводу экономиста с прежней супругой.
Ранее Алиса Вокс рассказала о том, что в юности её домогался режиссер детского сериала, где та снималась.
Случилось это, когда девушке было 17 лет.
Очень многие режиссеры именно детских театров, главы спортивных секций, очень многие, к сожалению, которые работают с детьми, имеют к ним нездоровую страсть.
Вокс утверждает, что в творческой среде это не редкость.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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