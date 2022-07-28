Захарова рассказала о переговорах РФ и США по обмену заключенными
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о переговорах между американской и российской стороной по обмену заключенными.
По словам Марии Захаровой, переговоры между США и Российской Федерации ведется специализированными компетентными по этим вопросам ведомствами, однако конкретного «результата пока нет».
Ранее Захарова рассказала о начале переговоров по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Переговоры начались не так давно, однако проходят в интенсивном формате практически ежедневно — стороны обмениваются предложениями и проводят консультации.
Представитель российского МИД напоминала, что вопрос о взаимном обмене граждан, находящихся в местах заключения, обговаривался президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и США Джо Байденом.
Они дали поручения соответствующим уполномоченным структурам и компетентным ведомствам осуществить переговоры. При этом о конкретных результатах говорить пока нельзя, так как их попросту нет.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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