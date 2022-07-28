Захарова рассказала о переговорах РФ и США по обмену заключенными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о переговорах между американской и российской стороной по обмену заключенными.

По словам Марии Захаровой, переговоры между США и Российской Федерации ведется специализированными компетентными по этим вопросам ведомствами, однако конкретного «результата пока нет».

Ранее Захарова рассказала о начале переговоров по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Переговоры начались не так давно, однако проходят в интенсивном формате практически ежедневно — стороны обмениваются предложениями и проводят консультации.

Представитель российского МИД напоминала, что вопрос о взаимном обмене граждан, находящихся в местах заключения, обговаривался президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и США Джо Байденом.

Они дали поручения соответствующим уполномоченным структурам и компетентным ведомствам осуществить переговоры. При этом о конкретных результатах говорить пока нельзя, так как их попросту нет.