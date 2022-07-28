Захарова о ходе переговоров по обмену заключенными с США: «Результат, пока не достигнут»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила наличие переговорного процесса по обмену заключенными с США.

Российская дипломатия подтвердила в четверг, 28 июля, проведение переговоров по российско-американскому обмену заключенными, но заверила, что договоренности «еще нет», в то время как Вашингтон накануне указывал на то, что сделал «существенное предложение» Москве.

«Переговоры ведут компетентные органы. Конкретный результат, пока не достигнут», — говорится в заявлении Марии Захаровой.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил своему российскому коллеге Лаврову рассмотреть возможность обмена заключенными, в том числе задержанной за перемещение наркотиков звезды американского баскетбола Гринер.