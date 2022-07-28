Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак начали конкурировать с российской нефтью на мировом рынке

По сообщению авторитетного издания Bloomberg, Ирак начал увеличивать экспорт нефти на два миллиона баррелей в сутки — это в 1,5 раза больше, чем страна поставляла ранее.

Ирак и ранее являлся одним из крупнейших конкурентов России на мировом рынке по поставкам нефти. Однако опасность для российской стороны начала проявляться только сейчас, так как Ирак вполне способен обогнать экспорт нефти из России. Так, в июня он уже достиг 3,4 миллионов баррелей в сутки.

Резкий рост экспорта нефти из Ирака происходит на фоне заявления западных стран о снижении энергозависимость от России и ограничения импорта российской нефти. Запад предполагает, что полученные дохода от продажи нефти российская сторона может тратить на специальную военную операцию в Украине, поэтому постепенно ограничивает импорт.

Кроме ограничения импорта, США и ЕС предпринимают другие шаги по сокращению энергозависимость от России. Так, американцы уже заявили о намерении ввести потолок цен для российских компаний, а страны Европейского союза с конца декабря 2022 года откажется от закупок российской нефти по морю.

Вместе с Ираком добычу нефти увеличивает и Саудовская Аравия — она уже нарастила поставки «черного золота» на европейский рынок. Кроме того, наследник принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд не исключает увеличению добычи нефти с 10 до 13 миллионов баррелей в сутки.