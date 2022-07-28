South China Morning Post: ВОЗ призывает мужчин ограничить число половых партнеров из-за оспы обезьян

Китайское издание South China Morning Post со ссылкой на слова главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса сообщает, что организация призывала мужчин снизить число половых партнеров из-за оспы обезьян.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что мужчины, которые имеют нескольких сексуальных партнеров должны принимать дополнительные меры предосторожности для сдерживания распространения оспы обезьян.

Гебрейесус отметил, что лучший способ остановить инфекцию и максимально снизить риск заражения — сократить число половых партнеров и обменяться контактной информацией с новыми партнерами, чтобы в случае необходимости было проще следить за вирусом.

Глава ВОЗ подчеркнул, что распространение оспы обезьян можно остановить, если все люди в мире серьезно отнесутся к мерам предосторожности и предпримут все шаги, которые необходимы для прекращения передави инфекции наиболее уязвимым слоям населения.

Ранее ВОЗ сообщила, что в 78 странах мира выявлено около 18 тысяч случаев заражения оспы обезьян. По информации организации, часть заболевших приходится на европейские страны, что вызывает обеспокоенность специалистов. В России пока был зафиксирован только один случай заражения оспы обезьян.