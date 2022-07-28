Сенатор Клишас допустил присоединение новых территорий к РФ осенью 2022 года

Андрей Клишас утверждает, что грядущей осенью к России могут присоединиться новые территории.

Днём четверга сенатор российского Совета Федерации Андрей Клишас опубликовал новый пост в собственном Telegram-канале, где сообщил, что осенью 2022 года парламент России может быть озабочен интеграцией новых территорий в правовое поле России.

Аналитики утверждают, что Клишас имел в виду присоединение земель Украины к России, поскольку администрации Запорожской и Херсонской областей, а также правительства ДНР и ЛНР уже анонсировали проведение референдумов по присоединению к РФ на начало сентября.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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