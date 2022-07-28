Байден предложил Путину «большую сделку»

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предложил Владимиру Путину большую сделку.

Впервые за долгое время может состояться прямой контакт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.

Как стало известно, государственный секретарь США Энтони Блинкен намеревается провести телефонные переговоры с главой российского Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым

Учитывая то, что уже несколько месяцев не было прямых официальных контактов между Россией и США, то такое событие воспринимается, большая сделка.

Причем ее инициатором становится именно американская сторона. Возможно, этот диалог станет толчком для "разморозки" отношений.