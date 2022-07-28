Украинский бизнесмен незаконно вывез ядерные материалы с Чернобыльской АЭС
Генпрокуратура Украины утверждает, что местный предприниматель вывез ядерные материалы с Чернобыльской атомной электростанции без каких-либо на то оснований.
28 июля Генпрокуратура Украины опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о раскрытии факта хищения радиоактивных элементов с Чернобыльской АЭС местным предпринимателем. По данным Генпрокуратуры, преступление произошло между 2015 и 2016 годами.
Версия Генпрокуратуры Украины гласит, что бизнесмен провёл плановые работы на объекте, демонтировав участок труб, однако подделал документы, указывающие на то, что трубы были пустыми, в то время как в них находились ядерные материалы на сумму в 82 тысячи долларов. В дальнейшем материалы пропали вместе с трубами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пушилин: пришло время освобождать русские города Киев и Одессу
Украинский бизнесмен вывез с ЧАЭС радиоактивные материалы стоимостью 82 тысячи долларов
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров
Панин набросился на Безрукова с нецензурной бранью за его высказывание об Украине
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза