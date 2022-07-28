Украинский бизнесмен незаконно вывез ядерные материалы с Чернобыльской АЭС

Генпрокуратура Украины утверждает, что местный предприниматель вывез ядерные материалы с Чернобыльской атомной электростанции без каких-либо на то оснований.

28 июля Генпрокуратура Украины опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о раскрытии факта хищения радиоактивных элементов с Чернобыльской АЭС местным предпринимателем. По данным Генпрокуратуры, преступление произошло между 2015 и 2016 годами.

Версия Генпрокуратуры Украины гласит, что бизнесмен провёл плановые работы на объекте, демонтировав участок труб, однако подделал документы, указывающие на то, что трубы были пустыми, в то время как в них находились ядерные материалы на сумму в 82 тысячи долларов. В дальнейшем материалы пропали вместе с трубами.