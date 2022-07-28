Панин набросился на Безрукова с нецензурной бранью за его высказывание об Украине
Скандально известный актёр Алексей Панин накинулся на своего коллегу Сергея Безрукова за его слова об украинской культуре.
Российский актер Алексей Панин, известный своими эпатажными выходками, подверг критике продюсера и актёра Сергея Безрукова за его слова об украинской культуре.
Чувство гнева овладело Паниным, когда тот прочитал высказывание Безрукова, суть которого в том, что артист желает внести свой вклад в развитие культуры Украины.
Один из главных персонажей картины "Жмурки" обратил в сторону коллеги нецензурную брань в рамках своего Телеграм-канала.
Откуда же столько дебилов родилось? Люди, которые заболели звездной болезнью и считают, что они действительно являются частью русско-украинской культуры.
Ранее Безруков сообщил, что любит и высоко ценит культуру соседнего государства.
Актёр и продюсер сообщил, что намерен набрать студентов из ДНР, ЛНР, Украины для участия в его авторском курсе по актерскому мастерству.
Очень удивили кинодеятеля вопросы ребят, которые спрашивали о том, можно ли исполнить песню на украинском языке на отборе на курс знаменитости:
Конечно, можно! Я и сам очень люблю украинские песни и высоко ценю украинскую культуру. Разве может прийти в голову "отменить" Гоголя?
Безруков сообщил, что главными условиями попадания на курс являются "талант и наличие фактуры".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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