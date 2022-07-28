Поклонники Лорак требуют вернуть деньги за билеты на её концерт через суд
Поклонники украинской исполнительницы Ани Лорак, которая широко известна в России, обратились в суд с требованием вернуть им средства, потраченные на билеты на выступления певицы.
Зрителям не вернули деньги за билеты на отмененный концерт украинской артистки Ани Лорак. Те обратились в суд.
Лорак намерена была выступать по городам России, но позднее отменила все концерты по причине начала спецоперации России на Донбассе.
В настоящее время артистке предстоит вернуть средства поклонникам, которые хотели побывать на ее выступлениях.
В связи с отказом организатора удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке территориальным отделом Управления Роспотребнадзора было принято решение о подаче искового заявления в мировой суд для защиты прав потребителя.
Организаторы шоу не торопятся возвращать деньги за билеты. По этой причине поклонникам Лорак пришлось обратиться в судебную инстанцию.
Напомним, что с началом спецоперации Ани Лорак пропала с экранов, перестала давать концерты.
Впервые после известных событий певица была замечена 29 июня - на празднования дня рождения сына Филиппа Киркорова Мартина, которому исполнилось 10 лет. Артистка посетила детский праздник со своей дочерью.
Позже исполнительницу могли наблюдать на корпоративе в Ереване, где та выступала. Присутствующие отметили, что звезда сцены сильно располнела.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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