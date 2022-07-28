The Washington Post: сенат США официально призвал объявить Россию спонсором терроризма

Сента США принял резолюцию, в которой призывает Государственный департамент признать Россию Федерацию государством-спонсором терроризма. Документ с призывом опубликован на сайте Конгресса США.

В сенате указывают, что поводом для решения призыва являются события в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. Правительство России обвинили в применении силы против гражданских лиц во время второй военный кампании в Чечне, а также поддержке сепаратистов на территории Донбасса.

Согласно документу на сайте Конгрессе США, резолюция была внесена на рассмотрение еще 9 мая 2022 года. Автором значится Линдси Грэм (член республиканской партии от штата Южная Каролина). При этом ранее в Государственном департаменте никак не комментировали сообщения о возможном признании России спонсором терроризма.

Ранее с подобным призывом к Вашингтону обратился Киев. Кроме того, аналогичные призывы звучали и внутри США от ряда членов Конгресса. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее назвала такие призывы «идиотическим характером».

В список государств-спонсоров террористов относят те государства, котоыре по мнению США «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». США обладает большими полномочиями в плане введения санкций в отношнеии таких государств. В настоящее время в список внесены Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.