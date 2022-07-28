В Италии заявили что хотят хороших отношений с Путиным

Лидер итальянской партии «Лига Севера» Сальвини заявил, что хочет наладить отношение с Россией и Путиным в частности.

Итальянская газета La Stampa 28 июля, опубликовала интервью с лидером партии "Лига Севера" и по совместительству экс-министром МВД Италии Маттео Сальвини.

Общаясь с журналистами на тему диалога между Западом и Россией, Сальвини подчеркнул, что выстраивать и налаживать контакт с Москвой Западу придется вне зависимости от позиции по украинскому вопросу, сообщает РИА Новости.

Глава партии уточнил: "мы гордимся дружбой Италии с демократическими Западными странами, но это не значит, что мы не хотим хороших отношений с Путиным".

Также экс-министр ответил на обвинения в пророссийских взглядах в адрес главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, назвав их "нонсенсом".

Ранее Маттео Сальвини сообщал, что придерживается общеевропейского курса в отношении России, но также подчеркивал важность диалога между странами.

Партия, руководимая Сальвини, ориентируется на евроскептицизм, антиглобализм и всегда видела в России потенциального партнёра. Вследствие этого становиться очевидна позиция лидера партии по российскому вопросу.

Позиция партии "Лига Севера" идет в русле общеевропейской тенденцией в среде правых партий. Неоднократно лидеры и представители Национального фронта (Франция) и Альтернативы для Германии подчеркивали своё позитивное отношение к России и проводимой ей политики.