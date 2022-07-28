La Stampa: Запад призывает вернуться к диалогу с Россией

Авторитетная итальянская газета La Stampa сообщает, что экс-глава МВД Италии Маттео Сальвини призывает Запад вернуться к диалогу с Россией для урегулирования кризисной ситуации в Европе.

Маттео Сальвини заявил, что ввиду кризиса буквально во всех европейских странах, коллективному Западу следует рассмотреть возможность возвращения диалога с Россией. Он подчеркнул, что международная политика не зависит от правительств, но регулируется союзниками.

При этом, по словам экс-главы итальянского МВД, отказываться от хороших отношений с российской стороной нельзя. Он выступил за тем, чтобы не быть воинственными, а предпочесть диалог и посредничество в урегулировании кризиса в Европе.

Сальвини добавил, что возобновление полноценных контактов с Россией необходимо независимо от политической ситуации в странах Европейского союза и Украине. Речь не только об энергоресурсах, но и торговли другими товарами, пересечении границы и прочем.

Ранее появилось сообщение о том, что сенат США призывает Государственный департамент признать Россию спонсором терроризма. Официальное заявление и резолюция опубликованы на сайте Конгресса США. В данный момент в списке государств-спонсоров терроризма находятся четыре страны: КНДР, Серия, Иран и Куба.