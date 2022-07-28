Минобороны Армении обвинил Азербайджан в обстреле боевых позиций

Министерство обороны Армении обвинило азербайджанскую сторону в обстреле боевых позиций на общей границе. Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 28 июля 2022 года.

В сообщении Министерства обороны Армении говорится, что Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из боевого огнестрельного разнокалиберного оружия в восточной части армяно-азербайджанской границы.

Военное ведомство уточняет, что армянская сторона подавила огонь азербайджанских подразделений ответными действиями. Со стороны Армении потерь и ранений нет. В свою очередь Азербайджан опровергает сообщения армянской стороны и заявляет об обратном.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что обстрел был произведен с территории Армении. Кроме того, в ведомстве уточняют, что подобный инцидент уже происходил 7 июля 2022 года, когда армянские военные со стороны приграничного села Заркенд Басаркечярского района обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Вооруженных сил Азербайджана.

Напомним, осенью 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой в очередной раз вспыхнули бои, которые продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку удалось вернуть себе часть потерянных территорий, а в регион вошли российские миротворцы.