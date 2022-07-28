Канцлер Австрии признал, что санкции Европы слабо действуют на Россию

Канцлер Австрии заявил, что антироссийские санкции Европы действуют очень слабо.

Европы уже ввела несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, однако, в самом же Евросоюзе признают их неэффективность.

Такое мнение высказал канцлер Австрии Нехаммер. По его словам, санкции Европы против России действуют не так быстро, как ждали в ЕС.

"Ситуация вокруг Украины показывает, что санкции против РФ "не так быстро" действуют, как рассчитывали в ЕС", - заявил Нехаммер.

Также он отметил, что Европа не в состоянии отказаться от российского газа, так как сама же от этого и пострадает.