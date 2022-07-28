Бывший главный раввин Москвы заговорил о росте антисемитизма в России
Бывший главный раввин Москвы, покинувший Россию в знак протеста против вторжения в Украину, предупредил в четверг 28 июля о возможном росте антисемитизма в России.
«На горизонте много темных туч, о чем свидетельствует массовый исход многих членов еврейской общины», — сказал Пинхас Гольдшмидт, покинувший Россию в марте и сейчас проживающий в Израиле.
В онлайн-чате с журналистами он указал, что евреи уехали из страха, что новый «железный занавес» помешает им покинуть территорию в будущем, и выразил опасение «роста антисемитизма» в России.
«Сейчас для меня было бы невозможно вернуться (в Россию), и если бы я остался главным раввином Москвы, я бы не смог говорить открыто, не подвергая опасности свою общину», — сказал он.
«Я принял решение остаться в изгнании до изменения политической ситуации», — добавил он, поскольку отношения между Россией и Израилем переживали период напряженности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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