Столичная домбработница поделилась наблюдениями о москвичах

В московских домах часто бывает бардак, и владельцы вовсе этого не стыдятся. Об этом рассказала домработница, убирающая столичные аппартаменты.

Жители столицы не любят делать уборку в своих домах, и они совершенно не испытывают неловкости по этому поводу - объяснила наемная домработница.

Если клиент начинает предлагать помощь в уборке или приносит извинения за хаос в квартире, то вероятнее всего этот человек не коренной москвич, а приезжий.

Такой вывод сделала женщина, регулярно проводящая уборку в московских домах.

По ее наблюдениям, услугу по уборке квартиры обычно заказывают мужчины в возрасте 28-35 лет. Они очень много работают и поэтому не могут содержать свои жилища в чистоте.

Что касается женщин, то для хозяек квартир, по мнению столичной домработницы, присуща такая черта, как минимализм.

Они не держат в доме ковров, не любят мелкие безделушки и прочие вещи, захламляющие пространство.