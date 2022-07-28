Бывшее руководство Frontex обвиняют в «откатах» и нарушении миграционного законодательства ЕС

Бывшее руководство агентства пограничного надзора Frontex знало о незаконных депортациях мигрантов в Грецию и даже готово было участвовать в ее финансировании депортаций.

Der Spiegel в четверг, 28 июля, опубликовал выдержки из обличающего отчета о нарушениях законности в руководящем звене Frontex.

Frontex заранее было известно о незаконных, а иногда и жестоких депортациях просителей убежища в Турцию, говорится в некогда конфиденциальном отчете Европейского офиса по борьбе с мошенничеством (Olaf).

«Вместо того, чтобы предотвратить «откаты», бывший босс Frontex Фабрис Леджери и его сотрудники скрыли их. Они солгали Европарламенту и скрыли тот факт, что агентство поддерживало депортации на деньги европейских налогоплательщиков», — резюмирует Spiegel. Выводы следователей стали причиной отставки Фабриса Лежери в конце апреля.

В отчете раскрывается множество деталей. Например, когда греческая береговая охрана 5 августа 2020 года перебросила надувную лодку с 30 мигрантами на борту не в сторону Греции, а в сторону Турции. Патрульный самолет Frontex снял эту сцену. Вместо того, чтобы обратиться к греческим властям, Frontex прекратил патрулирование самолетов над Эгейским морем на том основании, что они нужны ей в другом месте.

Следователи ссылаются на показания сотрудников Frontex, обвиняющих Фабриса Легжери в том, что он закрывал глаза на эти незаконные действия.

Olaf также сообщает, что, по крайней мере, шесть греческих лодок, софинансируемых Frontex, участвовали в более чем десятке актов депортации в период с апреля по декабрь 2020 года.

Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнула, что уже принят «ряд мер» для решения вопроса об управлении агентством, которое с начала июля возглавляет латвийка Айя Калная.