Министр промышленности Китая находится под следствием за коррупцию

ГосСМИ КНР сообщили в четверг (28 июля), что министр промышленности и информационных технологий Китая находится под следствием по подозрению в коррупции.

Он является одним из наиболее высокопоставленных чиновников, пострадавших от масштабной правительственной антикоррупционной кампании.

Расследование против Сяо Яцина начато за несколько месяцев до важного съезда Коммунистической партии Китая (КПК) от которого зависит, сможет ли председатель Си Цзиньпин возглавить партию на третий срок.

Сяо Яцин обвиняется в «нарушении дисциплины и закона» и его деятельность является предметом расследования внутреннего дисциплинарного органа КПК.

Сообщается, что эпизоды незаконной деятельности Сяо могут быть связаны с давлением на IT сектор. Цифровые гиганты с 2020 года находятся под давлением властей, которые обвиняют их в незаконных действиях с точки зрения конкуренции и сбора данных.