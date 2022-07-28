Бундесвер передал ВСУ комплекты РХБЗ на 860 тыс. евро
Бундесвер поставляет Украине оборудование для ликвидации последствий ядерных, биологических и химических атак.
В пакет входят системы обеззараживания HEP70, сообщило в четверг Федеральное министерство обороны. Помощь включает шесть транспортных средств, каждое с полным оборудованием для дезактивации с двумя баками, включая «значительный первоначальный запас дезактивационного вещества».
«Это дает украинским вооруженным силам немедленную возможность обезвреживать боевые отравляющие вещества», — заявила министр обороны Кристин Ламбрехт.
По данным министерства, стоимость пакета РХБ защиты составляет более 860 000 евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
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