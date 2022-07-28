Бундесвер передал ВСУ комплекты РХБЗ на 860 тыс. евро

Бундесвер поставляет Украине оборудование для ликвидации последствий ядерных, биологических и химических атак.

В пакет входят системы обеззараживания HEP70, сообщило в четверг Федеральное министерство обороны. Помощь включает шесть транспортных средств, каждое с полным оборудованием для дезактивации с двумя баками, включая «значительный первоначальный запас дезактивационного вещества».

«Это дает украинским вооруженным силам немедленную возможность обезвреживать боевые отравляющие вещества», — заявила министр обороны Кристин Ламбрехт.

По данным министерства, стоимость пакета РХБ защиты составляет более 860 000 евро.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 