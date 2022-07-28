В Германии нашли очередной способ борьбы с дефицитом газа
В случае внезапного прекращения подачи газа из России компания BASF SE сможет продать неиспользованный энергоноситель обратно в национальную сеть.
Решение BASF о дальнейшем сокращении газоемкого производства аммиака позволит компании выставить излишки топлива на аукцион в рамках плана аварийных поставок газа в Германию.
На газ приходится около 80% стоимости производства аммиака — ключевого продукта, который идет на производство удобрений и инженерных пластиков, — а рост цен на топливо сделал бизнес убыточным.
Главный исполнительный директор BASF Мартин Брудермюллер заявил, что компания сокращает производство на объектах, которые требуют больших объемов природного газа. К ним относятся предприятия по изготовлению аммиака.
В соответствии с системой аукционов, которая начнется в летние месяцы, основные немецкие потребители и поставщики могут предложить свой неиспользованный газ, а победители торгов получат оплату за поставленное топливо.
Компании будут размещать свои предложения на Trading Hub Europe, управляющей газовым рынком Германии.
Когда возникнут проблемы с поставками, хаб выберет самое дешевое предложение.
Окончательное решение BASF о том, продавать ли излишки газа, будет зависеть от цены, предложенной в системе аукционов.
Опубликовано: Светлана Репина
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