Огородники рассказали, что посадить на огороде в июле месяце

Актуальность огорода возрастает, возвращается мода на дачные посадки. В связи с этим, у неопытных садоводов возникает вопрос: что и когда необходимо высаживать в открытый грунт.

Овощи:

Овощные культуры являются основой летних посадок и зимних заготовок, поэтому на них следует обращать большое внимание.

В июле можно высаживать в грунт:

морковь;

редьку;

свеклу;

редис.

По данным исследований ученых можно говорить о том, что высаженные в июле корнеплоды из семян прорастают быстрее, чем в весенние месяцы. Это обусловлено как повышением температуры воздуха и увеличением количества солнечных дней, так и глубоким прогреванием почвы, в которую высаживаются семена.

Для морковных сортов предпочтительно рассаживать растения на расстоянии 6-7 см друг от друга. Так культуры будут получать достаточно солнечного света и плоды будут сладкими.

Свеклу рекомендуется высаживать в середине лета в связи с тем, что это растение лучше растет при высоких показателях солнечного света с сохранением достаточной влаги в почве. Редька лучше будет расти, если посадить ее на старом месте огуречных посадок.

По данным опытных садоводов высаживать культуру следует по одному растению на 30-35 см. Это будет относиться к рассаде дайкона и азиатских сортов редьки. Июльское тепло и освещенность земли позволяет снизить вероятность заражения растений крестоцветной блошкой.

Зелень:

Если рассматривать среднестатистический огород, можно обнаружить 1-2 грядки зелени. Она хорошо растет в теплый период времени и быстро созревает. Салат из собственных овощей с выращенной своими руками зеленью – классическое угощение садоводов.

Высаживать в июле принято:

укроп;

огуречную траву;

шпинат;

салат (крест-салат, листовой);

руколу;

петрушку;

лук-порей.

Среди зелени рекордсменом по посевам является укроп. Он не только полезен и быстро растет, но и можно высаживать весь сезон каждые 15-17 дней.

Шпинат всего высаживать семенами. Предварительно их следует замочить. При осуществлении работ в июле, употребляемые в еду, листья можно будет собирать уже через 15-21 день в зависимости от сорта.

Как показывает практика, зелень, высаженная в открытый грунт во время июльского тепла, лучше развивается, быстрее созревает до состояния, когда листья можно использовать для приготовления пищи.

Июльские посадки вмещают в себя необходимое количество витаминов. Кроме того, внешний вид растений эстетически более приятный, чем у более ранних или поздних посадок.

Горох и бобы:

По статистике, для июля подходит высадка в грунт бобовой культуры (горох, бобы, фасоль). Основную часть сортов бобовых рекомендовано высаживать в первые недели месяца после недолгого замачивания. Так росткам будет легче пробиться сквозь семя.

Под июльским теплым солнцем ростки быстрее растут и дают обильный урожай, что дает возможность как употреблять бобовые в пищу, так и часть плодов законсервировать или заморозить.

По итогам многочисленных исследований и экспериментов, можно говорить о том, что плоды и листья, спеющие в период июля напитываются полезными веществами и витаминами из земли, обладают высокими показателями сочности, меньше подвержены заболеваниям, развивающимся на фоне повышенной влажности или от нехватки света.

Тепло и длительность солнечного дня – залог здоровья огорода.