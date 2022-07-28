Огородники рассказали о правилах выращивания огурцов и томатов в теплице

Многие хозяйки сталкивались с такой проблемой, когда на участке не очень много места, но желаемый урожай имеет большие объемы.

Особенности выращивания огурца и томата:

Самая комфортная температура для роста огурцов считается примерно 26-28 градусов. А для помидоров – 24-25, при более жаркой обстановке они не могут плодиться. Пыльца становится стерильной и опадает от жары, что провоцирует бесплодие.

Особенности выращивания помидоров:

Томаты требуют и любят сухой и не сильно теплый воздух. В противном случае, влажный воздух является провокатором распространения бактерий.

При выращивании помидоров у хозяйки должно войти в привычку создавать периодический сквозняк для этого овоща.

Можно самостоятельно трясти стебли, чтобы пыльца распространялась.

Овощеводы проделывают отверстия в тепличных стенах, ориентировочно направленных на помидоры.

Огурцы требуют жаркую обстановку вокруг. Сухой же воздух негативно сказывается на развитии плодов. Причиной данного явления служит неглубокое расположение корней в почве, так что стебли овоща без влажности в теплице трудно напоить подземную часть. Ветер в теплице для растения губителен.

Общая теплица: тонкости для плодородного урожая:

При совместном разведении этих двух культур, большее внимание стоит уделять томатам. Огурцы, в таком случае, не будут сильно портиться, они смогут выдержать небольшую аномалию.

Помидоры же, при холодном и влажном воздухе перестанут носить плоды и начнут массово болеть и гибнуть. Самым оптимальным решением станет выбор средних показателей температур. Это поможет обеспечить приемлемые условия для обоих видов культур.

Потребность в питании водой можно распределить специальными гидрогелями, которые обеспечивают достаточную влагу для зеленого овоща.

Если не хочется тратить деньги на удобрения, есть и другой вариант. Почву под огурцами можно приложить скошенной травой толстым слоем, чтобы они поддерживали влажность.

Разделение овощей с умом:

Если тепличное сооружение просторное, то распределить зоны для каждого вида растений не очень сложно. Хватит места и для удобного расположения, и для широкого прохода между ними. В тесной теплице вопрос с разделением может стать больной темой, в итоге чего культуры не принесут желаемый урожай.

Огурцам следует отвести северную часть вдоль длинной стороны. В этом месте более прохладно и достаточно влажно, чтобы растение устраивала обстановка. Самая проветриваемая часть помещения находится в центре.

Здесь томаты будут очень комфортно себя чувствовать и приносить плоды. Опытные овощеводы рекомендуют в части помидоров предусмотреть форточки для создания сквозняка.

Чтобы овощи не соревновались за влагу под землей, следует запомнить маленькую хитрость. Между огурцами и томатами вкопать лист железа на уровне грунта. Он будет выполнять функцию водонепроницаемого барьера.

Также между культурами можно повесить прозрачную пленку. Такой метод перекрывает до земли влажность огурцов и защищает их от сквозняка.

Совместить две противоположные по уходу культуры возможно, если знать некоторые тонкости их выращивания. Это очень трудный процесс, который требует много свободного времени. Но все же может получиться неплохой урожай.