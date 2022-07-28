Дачники рассказали о распространенных болезнях клубники

Условием получения хорошего урожая клубники является своевременная профилактика болезней и вредителей.

Антрактоз:

К наиболее опасным заболеваниям относится антрактоз. Проявиться может на любой части земляники, при отсутствии лечения приводит гибели всего урожая.

Признаки:

на листьях растения появляются пятнышки с серой сердцевиной и пурпурной борьбой;

на стеблях также появляются пятна и язва;

плодовые кисти даже с недозревшими ягодами высыхают и отваливаются.

Чтобы не встретиться с опасной проблемой, следует выбирать первоначально качественный посадочный материал. При появлении первых симптомов болезни следует проводить обработку специальными препаратами Квадрис, Метаксил, Антракол.

Белая пятнистость:

Не менее опасное заболевание, признаки которого появляются обычно в период цветения и формирования плодов. Именно этот момент существенно усложняет борьбу.

Наиболее активно заболевание развивается при чрезмерной влажности (частые дожди или полив).

Признаки:

на листочках образуются овальные пятнышки пурпурного цвета;

по мере увеличения пятен сердцевина их становится серого цвета;

на черешках и усах могут появляться коричнево-черные пятна;

цветоносы темнеют, высыхают и отмирают.

Для борьбы приобретают Хорусом, бордосскую жидкость, Фальконом, Эупареном. Этими же препаратами обрабатывают в целях профилактики кустики весной или осенью.

Вертициллез:

Вертициллезное увядание вызывается грибком. Возбудитель стремительно поражает сосудистую систему кустов, что приводит к гибели корневой шейки и увяданию самих кустов.

Признаки:

неестественный внешний вид растений;

куст уменьшается в размерах;

окрас клубники приобретает желтовато-розовый цвет.

При поражении этим заболеваниям спасти пораженное растение не получится. Его выдергивают. Если срезать стебли у корневища, то сразу будет заметно кольцо пораженных сосудов.

Спасти кусты можно, если при первых признаках болезни обработать раствором Фундазол или Бенорад.

Серая гниль:

Идеальной средой для развития серой гнили являются условия повышенной влажности и недостаточное поступление кислорода. Это происходит при густых посадках и отсутствии вентиляции. Грибок остается на опавших листьях, вовремя не убранных ягодах клубники, поэтому важно следить за чистотой участка, где растет культура.

Признаки:

на любой части растений появляются размягченные пятна, которые постепенно разрастаются;

постепенно они приобретают бурый цвет и покрываются серым пушистым налетом;

постепенно заболевание приводит к мумификации и засыханию плодов.

Предупредить заболевание можно, если в целях профилактики обрабатывать клубничные посадки препаратами Эупарен, Свитч, Топсин М, Дерозал. После цветения обработку можно повторить.

Фузариоз:

Еще одно заболевание из списка опасных. Поражает не только зелень, но и корни в земле. Наземная часть клубники приобретает неестественный цвет – серый. Листья сохнут и увядают.

Избавиться от проблемы можно, если при появлении первых признаков опрыскивать препаратами Бенорад или Фундазол. Возбудители часто находятся на сорняках, поэтому прополка является обязательной процедурой.

Садовая земляника склонная к поражению различными заболеваниями. Наиболее опасны болезни инфекционного характера. Бороться с ними очень сложно, поэтому лучше всего предупредить поражение.

Не менее важно допускать появления вредителей на клубничных грядках (земляничный долгоносик, тля, паутинный клещ, муравьи), так как они чаще всего являются разносчиками возбудителей.