Огородник рассказали о подкормке огурцов в грунте

Для питания огуречных саженцев, чтобы повысить урожайность используют органические и минеральные добавки.

Кормление после всходов:

Примерно через 2 недели после переноса сеянцев в грунт совершают первое кормление. Саженцы за это время успевают укорениться. Если семена сеяли сразу в открытую почву, то первый раз удобряют растения после появления у них 3 настоящих листков.

Применяют ЭМ-препараты, которые ускоряют процесс разложение микроорганизмов в почве, после подкормки корневая система легко впитывает все необходимые элементы. Это средства - Экомик, Сияние, Урожайный, Байкал ЭМ1.

Любые препараты необходимо разводить и использовать в соответствии с инструкцией, чтобы не нанести вред молодняку. Эффективны и комплексные добавки: Родничок, Крепыш, Малышок.

Варианты подкормок огурцов:

На 5 л воды 5 г суперфосфата, 5 г сернокислого калия, 10 г селитры аммиачной, тщательно размешивают. Под корень одного растения выливают 500 мл раствора.

Полезно насытить грунт азотом. Навоз перепревший разводят водой 1:10, птичий помет разбавляют 1:20. Источником калия является зольный раствор - разбавляют стакан золы в 10 л воды. Питание корневое.

Дрожжи вносят один раз за сезон, чаще не рекомендуется. Готовят настой: на 2 л теплой воды добавляют 25 г сухих дрожжей, 100 г сахара. В теплом месте настой бродит 3 суток, затем стакан средства разводят в ведре воды и выливают по 500 мл на один саженец.

Питание в период цветения:

Когда зацветут огуречные кустики им необходим фосфор и калий. Вначале цветения удобряют растения раствором: 40 г суперфосфата и 30 г калийной селитры на 9-10 л воды. Под один куст выливают 1 л средства.

Можно подкормить саженцы раствором коровяка, навоз разводят 1:20. По каждое растение расходуют 1 л удобрения. В конце цветения, при появлении первых завязей питают огурцы золой, 250 г заливают 10 л горячей воды. Сутки настаивают, после перемешивания настой процеживают.

Во время образования бутонов полезно внекорневое опрыскивание молодняка: на 2,5 г борной кислоты нужно 5 л воды. В этом количестве жидкости растворяют 5 кристаллов марганца, добавляют 30 г сахара, смесью обрабатывают наземную часть растений. Также используют раствор: 15 г суперфосфата на 5 л жидкости.

Подкормки во время плодоношения:

В период образования огурчиков питание направляется на правильную формировку зеленцов, чтобы не появлялись деформированные плоды. Хорошие огурчики имеют сладковатый вкус без горечи. Горечь появляется у зеленцов при нехватке влаги или при резких перепадах температур.

Способы кормления:

нитрофоску растворяют в 10 л воды;

калийную селитру 20 г разводят в ведре с жидкостью;

25 г мочевины вносят на 5 л воды;

крапиву, клевер, полынь и другую траву заливают теплой водой, настаивают неделю, процеживают, разбавляют водой 1:5;

соду 30 г размешивают в 10 л жидкости;

на 5 л воды понадобится 15 капель йода и 0.5 л сыворотки, смесью опрыскивают кусты за 3 недели до уборки урожая овощей.

Если лето прохладное и средняя температура грунта +12-14*С то лучше удобрять огурцы внекорневым способом. Опрыскивают листву трижды за сезон: с появлением первых цветов, при формировке завязей и при обильном плодоношении. Все удобрения разбавляют по инструкции, а затем этот раствор разводят 1:5, после этого обрабатывают листья.

Перед удобрением кустики поливают чистой водой, чтобы не обжечь корни растений. Вносят удобрения в теплые дни, лучше это делать утром или после дождя. Питательные вещества не усваиваются при температуре +8-+10*С. В засуху и сильную жару фосфор не усваивается, а азот вредит корневой системе.