Огородники рассказали, как бороться с земляничным клещом

Миниатюрный вредитель в виде земляничного клеща способен уничтожить не только текущий урожай, но и подпортить последующие.

Химические препараты:

Естественно, бороться с вредителями эффективнее всего с помощью специальных химических и биологических препаратов.

Предотвратить появление земляничного клеща можно с помощью профилактических опрыскиваний. Осенью следует кусты обработать раствором Карбофоса.

Использование токсичных препаратов возможно только после уборки текущего урожая. Сразу после сбора ягод скашивают траву с ботвой, убирают с участка.

А затем посадки обрабатывают одним из препаратов:

Фитоверм;

Акарин;

Сера коллоидная;

Неорон;

Маролекс;

Тиовит;

Фуфафон.

До осени следует провести 3 обработки с интервалом в 7-10 дней.

Народные способы борьбы:

Проверенные народные рецепты помогают эффективно бороться с опасным вредителем. Их сильная сторона в том, что допускается использовать даже летом, в период бутонизации и цветения.

Луковая шелуха:

Удобный способ для борьбы с вредителем в весенний период, когда появляются листья и первые бутоны.

Готовят состав по следующему рецепту:

200 г луковой шелухи заливают 10 л воды.

Оставляют состав для настаивания на 3-4 суток.

Полученную смесь процеживают и опрыскивают клубничные кустики.

Для закрепления эффекта после сбора урожая опрыскивают еще 2 раза.

Ботва томатов:

Лечебный состав можно использовать для борьбы с земляничным клещом в весенний период. Готовят отвар в следующей последовательности.

1 кг свежей ботвы томатов заливают 10 л воды.

Смесь настаивают 3-4 часа.

Полученный отвар кипятят 2-3 часа, а затем процеживают.

Чтобы снизить концентрацию, разводят в соотношении 1:2 с водой.

Чтобы препарат закрепился на листьях, в него добавляют 40 г измельченного хозяйственного мыла.

Полученным средством опрыскивают каждый пораженный вредителем кустик.

Чеснок:

Чесночная вытяжка эффективно помогает выгнать вредителя с клубничной плантации. Для приготовления средства 200 г чеснока заливают 10 л воды. Полученную смесь тщательно перемешивают и процеживают.

Состав используют для обработки сразу после приготовления. Процедуру повторяют несколько раз.

Культуры, которые отпугивают клеща:

Есть ряд сильно пахнущих культур, которые будут своим ароматом отпугивать членистоногих вредителей.

Для клубники лучшими соседями могут стать:

Пижма обыкновенная своим камфорным запахом будет отпугивать клеща. Этот многолетник прекрасно растет на глинистых участках.

Котовник (кошачья мята) также может отпугнуть вредителя от посадок клубники, так как в его составе есть эфирное масло непеталактон.

Лаванда узколистна отгоняет своим ароматом не только комаров, но и различных клещей. В составе эфирного масла растения присутствуют оцимен, камфора и линалоон.

Лекарственный розмарин. Это растение способно отогнать от грядок даже самых злостных вредителей сада и огорода.

Фасоль не только дает урожай, но и является хорошим натуральным репеллентом. Около клубники и земляники лучше всего высадить лимскую фасоль.

Специалисты рекомендуют при появлении земляничного клеща на кустиках с ароматными ягодами не останавливаться на одном из способов, а проводить комплексную борьбу. Никто не отменяет использование мер профилактики, которые минимизируют вероятность появления вредителя.