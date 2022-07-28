Дачники рассказали, какие вредители сада самые распространённые и как с ними бороться
Знать какие есть и как выглядят насекомые – необходимый ключ в борьбе с вредителями, которые так и норовят испортить сад или огород.
Вредители ягод клубники, малины и земляники:
Земляничная белокрылка любит затаиться под листьями вкусных ягод. Как правило, она выглядит как капелька мутной росы, которая позже превращается в черный грибок. Избавиться от нее можно банной процедурой: смывая искусственные капли настоящей водой с хозяйственным мылом.
Хорошо использовать ловушку и покрасить лист фанеры ярким цветом и смазать вазелином.
Малинный жук ведет себя достаточно дерзко: не скрывается и нагло объедает зеленые кусты. Однако его быстро прогоняет другой хищник – жужелица. Чтобы вывести жука, нужно добавить табачную пыль во время глубокого рыхления и посадить рядом с кустом малины чеснок и лук.
Малинный клещ – хитрый и скользкий, прячется под листьями и высасывает соки растений. Распознать следы его жизнедеятельности можно по светлым пятнам. Прогнать клеща можно горьким вкусом настоя репчатого лука. Опрыскать больной куст и ждать, пока вредитель отстанет от уже не вкусной сладости.
Любители фруктового сада:
Грушевый галловый клещ бесцеремонно вторгается в садовое дерево, таится на его листьях и оставляет после себя как будто помятые следы. Как раз-таки из-за него по большей части и красят стволы деревьев белой краской, настолько он распространен и опасен!
В крайних случаях опрыскивают Инта-Виром еще нераспустившиеся почки, чтобы отравить нежеланного гостя.
Если плоды стали сморщенные и почерневшие, возможно, это дело рук грушевой плодовой галлицы. Простыми средствами от нее не избавиться, уж слишком это назойливая особь.
Но все же есть и против неё управа –препараты типа:
Фитоферма;
Айвенго.
А с пораженными плодами придется попрощаться и уничтожить их.
Зеленая яблонная тля очень хитрая и незаметная сама по себе, но следы её жизнедеятельности заметны по замедленному росту плодов. Те вырастают нетипично малых размеров и падают от мамы-дерева раньше времени.
Можно использовать керосин для борьбы с ней. Лучше, конечно, не сжигать дерево под корень, только в крайних случаях. Достаточно будет развести его с жидким мылом и обработать жгучей смесью ветви дерева.
Вишневые и черешневые вредители:
На совести вишневой мухи лежит порча урожая всеми любимых ягод. Именно из-за нее так часто бывают огорчения от темной и мягкой черешни с вмятинами. Победить ее можно только подручными средствами в буквальном смысле – снимать с дерева и уничтожать.
Если вредителей вишневого сока стало слишком много, то помочь могут уже клеевые ловушки или препараты наподобие Искры.
Вишневый долгоносик за то и назван, что любит совать свой нос в чужие вишни. Он выедает сердцевины бутонов, что портит косточки ягод. Но глубокая перекопка почвы и уничтожение растительных осадков сможет справиться с такой напастью.
Незаконопослушные среди сливы, персика и алычи:
Сливовая плодожорка может добраться до мякоти плода намного раньше честной хозяйки дерева. Сливы не успевают дозревать и попасть в джем, ведь она уже все подъела. Санитарная обрезка деревьев и привычка рыхлить почву прогонит нежеланную гостью с сада.
Сливовый галловый клещ выдает себя неприятный красным цветом на молодых листьях. Вышибают таких вредителей клин клином, то есть другим клещом. Только уже другого семейства – Фитосейдай.
Такими методами можно легко распознать вредных соседей любимого сада и вовремя вооружиться против них. А как иначе тогда получить качественные ягоды и фрукты. Главное знать, как они выглядят и как успеть избавиться от них до сбора урожая, чтобы борьба сезона не стала напрасной, не так ли?
Опубликовано: Ангелина Крент
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