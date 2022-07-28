Дачники рассказали, какие вредители сада самые распространённые и как с ними бороться

Знать какие есть и как выглядят насекомые – необходимый ключ в борьбе с вредителями, которые так и норовят испортить сад или огород.

Вредители ягод клубники, малины и земляники:

Земляничная белокрылка любит затаиться под листьями вкусных ягод. Как правило, она выглядит как капелька мутной росы, которая позже превращается в черный грибок. Избавиться от нее можно банной процедурой: смывая искусственные капли настоящей водой с хозяйственным мылом.

Хорошо использовать ловушку и покрасить лист фанеры ярким цветом и смазать вазелином.

Малинный жук ведет себя достаточно дерзко: не скрывается и нагло объедает зеленые кусты. Однако его быстро прогоняет другой хищник – жужелица. Чтобы вывести жука, нужно добавить табачную пыль во время глубокого рыхления и посадить рядом с кустом малины чеснок и лук.

Малинный клещ – хитрый и скользкий, прячется под листьями и высасывает соки растений. Распознать следы его жизнедеятельности можно по светлым пятнам. Прогнать клеща можно горьким вкусом настоя репчатого лука. Опрыскать больной куст и ждать, пока вредитель отстанет от уже не вкусной сладости.

Любители фруктового сада:

Грушевый галловый клещ бесцеремонно вторгается в садовое дерево, таится на его листьях и оставляет после себя как будто помятые следы. Как раз-таки из-за него по большей части и красят стволы деревьев белой краской, настолько он распространен и опасен!

В крайних случаях опрыскивают Инта-Виром еще нераспустившиеся почки, чтобы отравить нежеланного гостя.

Если плоды стали сморщенные и почерневшие, возможно, это дело рук грушевой плодовой галлицы. Простыми средствами от нее не избавиться, уж слишком это назойливая особь.

Но все же есть и против неё управа –препараты типа:

Фитоферма;

Айвенго.

А с пораженными плодами придется попрощаться и уничтожить их.

Зеленая яблонная тля очень хитрая и незаметная сама по себе, но следы её жизнедеятельности заметны по замедленному росту плодов. Те вырастают нетипично малых размеров и падают от мамы-дерева раньше времени.

Можно использовать керосин для борьбы с ней. Лучше, конечно, не сжигать дерево под корень, только в крайних случаях. Достаточно будет развести его с жидким мылом и обработать жгучей смесью ветви дерева.

Вишневые и черешневые вредители:

На совести вишневой мухи лежит порча урожая всеми любимых ягод. Именно из-за нее так часто бывают огорчения от темной и мягкой черешни с вмятинами. Победить ее можно только подручными средствами в буквальном смысле – снимать с дерева и уничтожать.

Если вредителей вишневого сока стало слишком много, то помочь могут уже клеевые ловушки или препараты наподобие Искры.

Вишневый долгоносик за то и назван, что любит совать свой нос в чужие вишни. Он выедает сердцевины бутонов, что портит косточки ягод. Но глубокая перекопка почвы и уничтожение растительных осадков сможет справиться с такой напастью.

Незаконопослушные среди сливы, персика и алычи:

Сливовая плодожорка может добраться до мякоти плода намного раньше честной хозяйки дерева. Сливы не успевают дозревать и попасть в джем, ведь она уже все подъела. Санитарная обрезка деревьев и привычка рыхлить почву прогонит нежеланную гостью с сада.

Сливовый галловый клещ выдает себя неприятный красным цветом на молодых листьях. Вышибают таких вредителей клин клином, то есть другим клещом. Только уже другого семейства – Фитосейдай.

Такими методами можно легко распознать вредных соседей любимого сада и вовремя вооружиться против них. А как иначе тогда получить качественные ягоды и фрукты. Главное знать, как они выглядят и как успеть избавиться от них до сбора урожая, чтобы борьба сезона не стала напрасной, не так ли?