Макрон решил победить терроризм в Африке вместе с ЭКОВАС
Эммануэль Макрон заявил что Франция намерена строить свою деятельность по борьбе с терроризмом в Африке с организацией западноафриканских государств ЭКОВАС.
«Франция будет продолжать строить свои действия в регионе на службе законных суверенных государств и этой региональной организации ЭКОВАС», - заявил Макрон во время завершающего африканское турне визита в Гвинею-Бисау.
Макрон видит одной из важных проблем африканского континента борьбу с терроризмом.
«Мы считаем, что наша роль заключается в том, чтобы помочь региону добиться успеха в этой битве с терроризмом», — заявил президент Франции во время совместного брифинга со своим коллегой из Бисау и Гвинеи Умаро Сиссоко Эмбало недавно заступившего на пост президента ЭКОВАС.
Опубликовано: Тарас Медведев
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