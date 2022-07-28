Макрон решил победить терроризм в Африке вместе с ЭКОВАС

Эммануэль Макрон заявил что Франция намерена строить свою деятельность по борьбе с терроризмом в Африке с организацией западноафриканских государств ЭКОВАС.

«Франция будет продолжать строить свои действия в регионе на службе законных суверенных государств и этой региональной организации ЭКОВАС», - заявил Макрон во время завершающего африканское турне визита в Гвинею-Бисау.

Макрон видит одной из важных проблем африканского континента борьбу с терроризмом.

«Мы считаем, что наша роль заключается в том, чтобы помочь региону добиться успеха в этой битве с терроризмом», — заявил президент Франции во время совместного брифинга со своим коллегой из Бисау и Гвинеи Умаро Сиссоко Эмбало недавно заступившего на пост президента ЭКОВАС.