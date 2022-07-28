Тайваню пришлось прогонять беспилотник-разведчик при помощи ракет

Министерство обороны Тайваня сообщает о запуске осветительных ракет для предупреждения беспилотника, который пытался получить информацию об острове.

Министерство заявило, что беспилотник дважды просматривал воздушное пространство острова Дунъинь, входящего в состав архипелага Мацу у побережья китайской провинции Фуцзянь и контролируемого Тайванем с момента окончания гражданской войны в Китае в 1949 году.

В министерстве добавили, что не исключают, что беспилотник проверял оборону острова, чтобы увидеть, какую реакцию это вызовет.

Командование выпустило ракеты, чтобы предупредить летательный аппарат об опасности, но беспилотник так и не был идентифицирован.

Высокопоставленный чиновник, знакомый с планированием безопасности в регионе, сообщил Reuters, что это был китайский беспилотник, вероятно, один из новых беспилотников CSC-005 страны.

Тайвань не публикует подробности своего военного присутствия там, но командование района Дуньинь находится на переднем крае обороны Тайваня с 1950-х годов.

Это самая северная территория Тайваня, расположенная в верхней части Тайваньского пролива, узкий проход, через который придется пройти по крайней мере части любых китайских сил вторжения.

Военные эксперты считают, что силы Дуньинь оснащены противокорабельными ракетами тайваньского производства Hsiung Feng II, а также зенитными ракетами Sky Bow II.