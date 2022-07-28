Дачники рассказали, как избавиться от тли на смородине и не потерять урожай

Смородина считается неприхотливым ягодным кустарником. Но она часто подвергается нашествию вредных насекомых, особенно тли.

Как избавиться от тли:

Тля селится на кустарники смородины целыми колониями. Этот вредитель сильно снижает урожайность и даже может стать причиной гибели кустов. Галловая (листовая) тля обитает на всех видах смородины.

Признаком поражения являются красноватые пятна на внешней стороне листьев. Если заглянуть под листву, можно увидеть и самих насекомых. Побеговая тля поражает верхушки веток. Они начинают скручиваться, темнеть.

Тля питается соками листьев, ягод. Если не предпринять своевременно все необходимые меры, кустарник может погибнуть. Борьбу с вредителем нужно начинать при появлении первых признаков поражения.

Если проблема обнаружена своевременно, не стоит спешить с применением сильнодействующих инсектицидов. Их использование нельзя назвать безопасным. В борьбе с насекомыми важно не только их истребление, но и сохранение урожая.

В период цветения опрыскивание и полив химическими средствами запрещен. Нельзя обрабатывать смородину промышленными инсектицидами, если до предполагаемого сбора урожая остается менее 3 недель. В таких случаях следует обратить внимание на более щадящие способы борьбы:

Настой бархатцев. Тля не любит резкие запахи. Бархатцы обладают очень стойким и своеобразным ароматом, поэтому они отлично отпугивают вредителей. Для приготовления настоя нужно измельчить 1/3 ведра цветков, залить ведром теплой воды и настоять в темном прохладном помещении 2 суток.

Полученный препарат процедить, опрыскать им кусты смородины. Через неделю процедуру можно повторить.

Мыльный раствор. Для этих целей идеально подойдет дегтярное или концентрированное хозяйственное мыло. Небольшой кусок (100 г) натереть на терке и залить 10 л теплой воды. Перемешать компоненты и опрыскать раствором кустарники.

Настой золы. 400 г древесной золы растворить в 5 л воды и довести до кипения (можно залить золу кипятком). Дать остыть настою, процедить и опрыскать смородину.

Настой чеснока. Резкий чесночный запах отпугивает тлю. Для приготовления настоя измельчить головку чеснока (лучше при помощи специального пресса), смешать с 5 л горячей воды. Дать настояться препарату 1 сутки, после чего опрыскать им кустарники.

Важно обрабатывать смородину в сухую и безветренную погоду. В дождь такие мероприятия бесполезны. Если после 2-3 обработок с интервалом 10 дней избавиться от тли не удалось, можно попробовать химические препараты.

Но это возможно только ранней весной, пока смородина не зацвела, либо после сбора урожая. Допустимо использовать такие препараты, как "Актара", "Интавир", но только в соответствии с инструкциями от производителей.

Возможны двукратные обработки, но с интервалами не менее 2 недель. Чаще всего после опрыскивания инсектицидами от тли удается избавиться, даже если изначально кусты были сильно поражены.

Профилактические мероприятия:

Чтобы кустарники оставались здоровыми и давали богатый урожай, лучше позаботиться о профилактических мероприятиях, позволяющих предотвратить нашествие тли. Рекомендуется ежегодно прореживать смородину, удалять старые ветки. Это нужно, чтобы кусты не были загущены. Тля очень любит густые посадки.

В качестве профилактики можно опрыскивать смородину зольным настоем ранней весной. Если тля все-таки появилась, не нужно тянуть с обработками. Тля очень быстро размножается. Если упустить момент, можно остаться без урожая.

Рядом со смородиной можно посадить бархатцы или растения с резким запахом. Тля не переносит также полынь. Некоторые огородники создают эффектные композиции на участке. Это помогает не только улучшить внешний вид территории, но и защитить кустарники от вредителей.

Необходимо помнить и о том, что тля появляется на смородине из-за муравьев, обитающих рядом. Очень важно вывести муравьев с участка. Для этого можно использовать специальные химические препараты. Но применять их следует локально.