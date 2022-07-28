Пара чешских альпинистов найдена мертвой в расщелине ледника Блан в Альпах

Чешская пара альпинистов, пропавшая без вести три дня, была найдена мертвой в четверг на дне расщелины ледника Блан в массиве Экрен (Верхние Альпы), сообщила прокуратура Gap.

«Вчера вечером возле расщелины мы нашли ледорубы, а затем палки, принадлежавшие паре», — сообщил AFP прокурор Gap Флоран Круи.

«Сегодня утром их вытащили из расщелины глубиной около тридцати метров спасатели Бриансонского PGHM. Должно быть, они поскользнулись при подъеме, учитывая их снаряжение, так как они были привязаны друг к другу», — пояснил он.

Расследование исчезновения чешских туристов было начато прокуратурой и поручено жандармам и PGHM, когда консульские власти сообщили об их исчезновении три дня назад, говорит Флоран Круи.

«Но мы датируем несчастный случай несколькими днями ранее», — сказал он, - «Они были довольно хорошо экипированы, но условия для посещения Барре-де-Экрин в настоящее время действительно очень трудны, потому что из-за жары и таяния ледника трещин стало намного больше», — заявил прокурор.