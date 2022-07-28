Дачники рассказали, как побороть гниение клубники народными способами
Гниение ягод клубники на кусте – распространенная проблема, у которой может быть несколько причин.
Причины гниения клубники:
Чтобы правильно выбрать народный способ избавления от гнили, необходимо знать причину.
В большинстве случаев серый налет появляется при сочетании нескольких факторов:
Нарушение правил ухода, частый полив и переувлажнение почвы, при котором гниение начинается с корневой системы.
Вирусная или бактериальная гниль, заражение грибками.
Повреждение ягод вредителями или птицами, после которого ягоды портятся, поражаются инфекцией.
Слишком густые грядки, нехватка солнечного света и отсутствие воздухообмена.
Нередко причиной становится серая гниль. Споры грибка легко переносят перепады температур, сохраняются в почве, проникают через корни. Заболевание активируется в период созревания ягод, может уничтожить до 50% урожая.
Споры грибка начинают оживать при температуре почвы +15°C. Поэтому первую профилактическую обработку можно проводить, не дожидаясь поражения клубники.
Народные способы борьбы с гнилью:
Большинство огородников применяют магазинные химикаты только в период вегетации. При появлении завязи часть токсичных соединений может скопиться в ягодах, привести к отравлению или аллергической реакции. Народные методы более безопасные и доступные, не требуют дорогостоящих компонентов.
При появлении серой гнили можно обработать грядки клубники следующими препаратами на натуральной основе:
Растворить в 1 л теплой воды немного древесной золы, 2 ложки натертого хозяйственного мыла и 8−10 мл аптечного йода. Развести полученную смесь в большом ведре, полить клубнику и опрыскать листья.
Для уничтожения спор гнили можно хорошо пролить землю вокруг кустов настоем марганцовки, через 2 дня повторить процедуру с «Фитоспорином».
Приготовить раствор из 3−4 головок перетертого чеснока, 50−60 г кальцинированной соды, 80−100 г сухой горчицы. Развести массу в ведре воды, добавить немного хвойного экстракта или дегтярного мыла. Опрыскивать кусты клубники в сухую теплую погоду.
Головку чеснока растолочь в кашицу, залить литром кипятка, настаивать в течение недели в темном помещении. Перед поливом развести в ведре воды, добавить кусок хозяйственного мыла.
Обрабатывать пораженные гнилью растения необходимо 3 раза с перерывом на 7−10 суток. После сбора урожая рекомендуется пролить грядки крепким раствором перманганата калия, чтобы уничтожить споры грибка перед зимними холодами.
Предотвратить гниение клубники помогает ежегодная профилактика. Необходимо следить за частотой и интенсивностью полива, не разбивать грядки в низине, не злоупотреблять подкормками. Кусты с признаками грибка лучше уничтожить, обеззаразить землю. Это предотвратит развитие болезни и гнили, сохранит сорта от гибели.
Опубликовано: Ангелина Крент
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