Италия продолжает испытывать выносливость 1,5 тысячи спасенных беженцев

Около 1500 мигрантов, спасенных при попытке добраться до Европы по Средиземному морю, в четверг, 28 июля, ждали возможности высадиться на берег, сообщили НПО.

659 человек находились на борту Geo Barents организации «Врачи без границ» (MSF), 387 — на борту Ocean Viking организации SOS Mеditerranеe и 438 — на борту SeaWatch3 организации SeaWatch.

Вечером SeaWatch объявила, что итальянские власти разрешили им добраться до порта Таранто, чтобы отстаивать беженцев.

«Большое облегчение, но и ужас: нас ждут два дня пути, а это означает дополнительные страдания для тех, кто уже много страдал», — пожаловалась НПО в Twitter.

Тысячи мигрантов прибыли в последние недели на итальянские острова Лампедуза и Сицилия на ветхих рыбацких лодках многие были спасены в море неправительственными организациями или итальянской береговой охраной. По данным МВД, с 1 января в Италию морским путем прибыло 38 778 человек по сравнению с 27 771 в тот же период 2021 года и 12 999 в 2020 году.