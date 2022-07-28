Огородники рассказали, от чего раствор марганцовки защищает морковь

Для получения отличного урожая моркови нужно не только своевременно поливать и удобрять посевы, но и защищать их от вредителей.

Для чего морковь поливают марганцовкой:

Морковь считается неприхотливой огородной культурой. Она хорошо переносит похолодание, не требовательна к внесению дополнительных удобрений. Но можно лишиться урожая из-за атаки вредителей. Вредоносные насекомые, а также возбудители бактериальных инфекций поражают корнеплоды, делают их не пригодными для употребления.

Культура особенно подвержена нашествию морковной мухи. Этот вредитель подтачивает корнеплоды. В результате можно увидеть на моркови черные полосы, она становится горькой на вкус.

Чтобы вырастить хороший урожай, необходимо правильно выбрать посадочный материал. Существуют сорта и гибридные формы, устойчивые к морковной мухе и различны видам гнилей. Не рекомендуется выращивать культуру на одном и том же месте, так как в почве остаются личинки вредителей, споры грибков.

Обеззараживание посадок помогает снизить риски. Очень хороший эффект дает полив раствором марганцовки.

Это необходимо для защиты от:

морковной мухи;

мучнистой росы;

черной ножки.

Раствор марганцовки обеззараживает почву, нормализует ее кислотность, благодаря чему удается вырастить крупные и здоровые корнеплоды. В нем содержится марганец, который в небольших количествах необходим для нормального роста и развития растения.

Обработку марганцовкой можно сочетать с любыми видами подкормок. Но стоит запомнить, что лучше делать ее после обильного полива. Грядку можно полить как теплой, так и холодной водой.

Важным условиям для выращивания хорошего урожая является оптимальное содержание в почве минеральных и органических веществ. Морковь любит рыхлый, песчаный грунт. Навоз и другие азотные удобрения для нее противопоказаны, так как это приводит к раздваиванию корнеплодов. Они вырастают кривыми, разветвленными.

Как правильно обрабатывать посевы:

Марганцовку необходимо применять строго по инструкции. Для приготовления рабочего раствора нужно развести 3 г кристаллов в стакане теплой воды. Важно достичь полного растворения. Отдельные кристаллы могут вызвать ожоги.

Далее следует вылить стакан с концентратом в ведро воды объемом 10 л, хорошо размешать. Можно использовать не кристаллы, а концентрат марганцовки промышленного производства. Разводить в данном случае его нужно таким образом, чтобы готовый раствор имел концентрацию 3%.

Поливают морковь раствором марганцовки однократно, когда всходы достигнут высоты 3-5 см и будут нуждаться в прореживании. Лучше провести обработку после прореживания и полива. Расстояние между соседними растениями должно составлять не менее 5 см. В противном случае морковь не будет правильно расти и развиваться.

Если есть желание подкормить культуру, можно дополнительно добавить в ведро 3 г борной кислоты, хорошо размешать. Она служит своеобразным активатором роста, увеличивает размер плодов, время хранения и в целом повышает урожайность.

При правильном использовании марганцовки и борной кислоты положительный результат не заставит себя долго ждать.

При обнаружении луковой мухи на грядке стоит провести дополнительную обработку. Если повторный полив раствором марганцовки не принесет желаемого результата, необходимо опрыскать грядку инсектицидами.

Но это следует делать осторожно, не позднее, чем за 2 недели до сбора урожая. Чтобы борьба с морковной мухой была более эффективной и не пришлось прибегать к применению сильнодействующих химических препаратов, можно посадить на грядке с морковью лук или чеснок.

Сильный запах отпугнет вредителей. В этом случае польза будет двойной, так как запах моркови отпугивает луковую муху, защищает урожай от повреждений.