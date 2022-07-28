Огородники рассказали о причинах и способах борьбы с гнилым луком

Огородники часто сталкиваются с такой проблемой, как гниение лука на грядках или уже после сбора урожая. Причин может быть очень много. Не всегда это связано с избыточным поливом.

Причины гниения лука:

Одной из главных причин потери урожая лука является его гниение. В данном случае появляется неприятный запах. Такие головки уже не пригодны к употреблению. Более того, они могут стать источником заражения для других культур или, если речь идет о собранном урожае, для других запасов.

Появление гнили может быть обусловлено целым рядом причин, среди которых выделяют:

Переизбыток влаги. В сезон дождей или при избыточном поливе лишняя вода скапливается в верхних слоях почвы, провоцирует развитие различного рода болезней, гнилей. Чтобы улучшить ситуацию, нужно обеспечить хороший дренаж или сделать специальные канавки для отвода воды.

Заражение почвы. Такое бывает, когда лук выращивают на одном и том же месте. Вредители и споры грибков зимуют в почве, прекрасно перенося холода. Чтобы избавиться от них, нужна специальная обработка химическими препаратами.

Заражение посадочного материала. Если от севка исходит неприятный запах, чешуйки прилегают к головке не плотно, имеются повреждения, лучше от него отказаться. Слишком велик риск того, что лук на грядке начнет гнить. Но качественный посадочный материал рекомендуется все равно выдерживать в "Фитоспорине" или слабом растворе марганцовки 30 минут перед заделкой в почву. Обрабатывать таким же образом нужно и семена.

Избыток азота в почве. Не стоит перекармливать культуру навозом, перегноем, куриным пометом. От этого он может начать гнить. Также не рекомендуется вносить много нитрофоски или мочевины, особенно во втором периоде вегетации, когда азот не нужен.

Болезни лука. Бактериоз, белая гниль, шейковая гниль, мучнистая роса - это не полный перечень болезней, которым подвержена данная культура. Чтобы спасти урожай, нужно при первых признаках поражений обработать посадки фунгицидами.

Вредители. Основным вредителем для культуры считается луковая муха. Стеблевая нематода тоже причиняет немало неприятностей. Обработка инсектицидами поможет решить проблему.

При хранении лук может загнить, если держать его в помещении с повышенной влажностью, в плохо проветриваемой таре. В данном случае гниение вызывают грибковые возбудители или насекомые, которые прекрасно размножаются во влажной среде.

Лук нужно обязательно перебирать, чтобы своевременно отсортировывать подгнившие экземпляры, отбраковывать их.

Как предотвратить гниение:

Чтобы не сталкиваться с проблемой гниения лука, нужно соблюдать правила агротехники и не пренебрегать профилактическими мероприятиями.

Особое внимание следует обратить на следующие пункты:

соблюдать севооборот (не сажать культуру после растений из семейства луковых, возвращать лук на прежнее место можно только спустя 3-4 года);

выбирать сорта, устойчивые к различным видам гнилей;

обрабатывать посадочный материал;

обрабатывать почву фунгицидными и инсектицидными препаратами;

сажать рядом с луком растения, отпугивающие вредителей;

поливать грядки своевременно, не переувляжняя почву;

пропалывать и рыхлить грунт.

Если правильно выбрать и обработать посадочный материал можно только до посадки, то все остальные причины можно устранить. Ограничить полив, подрыхлить почву, обработать посадки можно на любой стадии культивирования. Но не всегда некоторые меры оправданы. Например, обрабатывать лук инсектицидами можно не позже, чем за 2 недели до сбора.

Если на улице дождливая погода, прогноз неблагоприятный, а лук почти созрел, лучше выкопать его и хорошо просушить. Убирать лук нужно после пожелтения листьев, когда шейка становится тонкой и сухой. После этого важно правильно удалить листву. Лучше обрезать ее, оставив шейку длиной около 5 см.

Для сушки лук стоит разложить на ровной сухой поверхности под навесом (если погода дождливая) на 3-4 суток. Оптимальная температура для подсушивания составляет от +25°С до +36°С. Время от времени головки нужно переворачивать, ворошить. Можно высушить урожай в несколько этапов.

Важное значение имеет способ хранения. Лучше держать лук в сухом, хорошо вентилируемом помещении при температуре от +18°С до +20°С, влажности 60%. Можно сплести его в "косички" и подвесить.

Хранить головки в не вентилируемых ящиках нельзя. Если другой тары нет, придется очень часто доставать лук и повторно его просушивать. Это особенно актуально, если овощи уже начали гнить.