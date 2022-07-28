Огородники рассказали, как правильно ухаживать за огурцами в открытом грунте

Чтобы получить хороший урожай огурцов в открытом грунте, необходимо создать овощной культуре благоприятные условия температуры и влажности, соблюдать агротехнику, вовремя вносить подкормки.

Как ухаживать за огурцами:

Лучшие предшественники овощной культуры – капуста, лук, томат. Огурец – теплолюбивая культура, сеянцы сажают в грядку при прогревании почвы до +13ºС. Семена сеют в открытый грунт в конце мая, когда минуют возвратные заморозки.

Огурец – растение с поверхностной корневой системой, для быстрого роста требуются регулярные поливы, рыхление, внесение органики и минеральных удобрений.

Почва и удобрения:

Овощи хорошо растут на рыхлых плодородных землях. Песчаные и дерново-подзолистые почвы удобряют компостом или перепревшим коровьим навозом (4 кг на 1 м²). Органическую подкормку можно заменить минеральной – смешать по 10 г мочевины и серно-кислого калия, 30 г суперфосфата. Удобрения заделывают в почву.

В дальнейшем культуру подкармливают 4-5 раз в сезон. В качестве органического удобрения используют птичий помет, разведенный с водой в соотношении 1:10. Из минеральных – смесь из аммиачной селитры (5 г), суперфосфата и сульфата калия (по 8 г), разводить в ведре воды.

Можно воспользоваться комплексным минеральным удобрением Агрикола, Кемира плюс.

При повышенной кислотности грунта поможет древесная зола – ее вносят в количестве 50 г/1м².

Полив:

Огурцы любят влагу, поэтому поливать необходимо не только под корень, но и листья растения. Для полива используют теплую отстоянную воду, средний расход – 5 л/1м². Чтобы улучшить поступление влаги к корням, после увлажнения почву нужно рыхлить.

Процедура улучшает снабжение корней кислородом. Посадки можно замульчировать хвоей, древесными опилками – мероприятие уменьшает частоту поливов.

Болезни и вредители:

При несоблюдении правил ухода огурцы болеют грибковыми инфекциями – аскохитоз, бактериоз, кладоспориоз, корневая гниль, мучнистая роса. При первых признаках болезни посадки опрыскивают растворами фунгицидов Топаз, Скор, Максим.

При нашествии вредителей (белокрылка, трипсы) грядки обрабатывают инсектицидами Актара, Инта-Вир, Карбофос.

Прищипывание:

Залог хорошего урожая – большое количество женских цветков. Чтобы ускорить созревание плодов, стебель прищипывают над четвертым или пятым листом. После процедуры быстро отрастают боковые побеги, на которых формируются женские цветки. Ранние сорта в прищипывании не нуждаются.

При возделывании на шпалерах нижние побеги подрезают, чтобы они не находились на земле.

Для культивирования в открытом грунте нужно выбирать соответствующие сорта – Маша, Родничок, Конни, Герман. Для профилактики болезней и вредителей во время сбора урожая нужно удалять больные и поврежденные листья. Приглашаю к обсуждению – поделитесь в комментариях своими секретами выращивания огурцов в открытом грунте.