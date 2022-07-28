Огородники рассказали, как защитить капусту от вредителей

Капуста очень часто подвергается нашествиям вредителей. Борьба с насекомыми затруднена, так как они прячутся под листьями, внутри кочана.

Вредители капусты:

Белокочанная, цветная капуста, а также брокколи считаются неприхотливыми культурами. Они отлично переносят холод, но в некоторых случаях урожая можно не дождаться из-за нашествия вредителей. Насекомые очень любят все виды капусты, поэтому борьбе с ними нужно уделять особое внимание.

Если посадки поражены, на листьях появляются темные участки или дыры. Капуста начинает болеть, перестает расти. Вредителей можно увидеть невооруженным глазом. Нужно только внимательно присмотреться, заглянуть под листья.

К наиболее опасным для культуры насекомым относятся:

Гусеницы (белянка, совка, капустная моль) пробуривают ходы в кочанах, оставляя после себя экскременты. Эти вредители выделяют ферменты, вызывающие гниение овощей. После их нашествия капуста загнивает.

Крестоцветный клоп прокалывает листья. На месте уколов образуются желтые пятна.

Крестоцветная блошка оставляет после себя множество отверстий в листьях капусты. Обнаружить вредителя легко. Нужно просто потрясти лист, после чего можно увидеть на нем огромное количество черных жучков.

Капустная тля прячется на нижней стороне листьев, вызывает их потемнение и скручивание. Неокрепшая рассада после такого поражения быстро погибает.

Капусту также очень любят слизни. Они питаются зеленой частью растений. Всего несколько особей способны уничтожить рассаду за пару дней.

Как бороться с вредителями:

Если на листьях и кочанах есть поврежденные участки, нужно сначала разобраться, какой вредитель к этому причастен. Есть много способов борьбы с насекомыми. Для каждого случая можно подобрать оптимальный вариант.

С крестоцветной блошкой и клопом помогают справиться следующие составы:

Настой золы (1 л золы на 10 л воды). Полученным составом нужно опрыскивать листья со всех сторон. Для увеличения эффективности можно добавить в раствор 1/2 куска измельченного хозяйственного мыла, после чего протереть крупные листья и опрыскать посадки.

Настой чеснока (3 головки измельчить и залить 1 л горячей воды). Настаивать препарат 3 суток, после чего процедить и опрыскать капусту.

Отвар пижмы (500 г цветов или листьев отварить 5 минут в 2 л воды, после чего настоять 1 сутки и процедить). Раствором нужно опрыскивать капусту не реже 1 раза в неделю.

От тли и гусениц прекрасно помогает раствор уксуса (200 мл 9% уксусной кислоты на 10 л воды). Полученным составом опрыскать капусту. Чтобы средство задержалось на листьях, можно добавить в него 1/2 куска хозяйственного мыла.

Тля боится и валерьянки. Чтобы отпугнуть вредителя, нужно растворить флакончик валерьянки в 10 л воды и опрыскать этим составом посадки.

С гусеницами помогает бороться средство, приготовленное на основе соды, смешанной с пшеничной мукой в равных пропорциях. Таким составом нужно намазать листья с внешней и внутренней сторон. Этот препарат легко приготовить, и при этом он очень эффективен.

Попробовав его, гусеницы погибают. Можно использовать ветки полыни для отпугивания насекомых. Их нужно положить между капустными рядами. Примерно раз в неделю веточки следует обновлять, чтобы аромат был достаточно сильным.

Для борьбы со слизнями огородники используют специальные ловушки. Можно налить в небольшие емкости пиво или сладкий компот, после чего расставить их вокруг грядок. Слизни обязательно почувствуют приманку, попробуют ее, но не смогут выбраться обратно.

Полезно рассыпать вокруг грядок мелкий битый кирпич или ракушки. Слизни не смогут пробраться через преграду, не поранившись.

В специализированных магазинах есть инсектициды промышленного производства: "Актара", "Гладиатор", "Актын". Выбирая способ борьбы с вредителями, стоит учесть, что применение химических препаратов оправдано до момента образования завязей.

Далее нужно использовать народные средства, ловушки. Только в этом случае удастся вырастить экологически чистый продукт.